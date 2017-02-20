19:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кевин Кампль: "Байеру" пришлось поднапрячься, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов"

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Полузащитник "Байера" Кевин Кампль в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" заявил, что с нетерпением ждет предстоящей встречи. Он отметил, что его команда проделала серьезную работу и не собирается останавливаться на достигнутом.

– Жду не дождусь завтрашней встречи, – приводит официальный сайт УЕФА слова Кампля. – Был рад забить "Тоттенхэму", это был очень важный гол. Нам пришлось серьезно поднапрячься, чтобы выйти в эту стадию турнира, и я с нетерпением жду встречи.

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