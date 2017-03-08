Карл-Хайнц Румменигге: "До пенальти "Арсенал" был ближе к 2:0, чем мы к тому, чтобы сравнять счет"

Президент "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" (5:1) подчеркнул, что встреча была непростой, несмотря на итоговый счет. Он отдал должное английском команде.

– В Лиге чемпионов, особенно на выезде, не бывает простых матчей, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Румменигге. – "Арсенал" в первом тайме играл хорошо. Они были ближе к 2:0, чем мы к тому, чтобы сравнять. После пенальти игра стала складываться в нашу пользу и мы в итоге заслуженно победили.