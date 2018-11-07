Илья Геркус: "Разочарование и обида"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после поражения в гостевом матче 4-го тура Лиги чемпионов против "Порту" (4:1) испытывает разочарование. Руководитель московского клуба уверен, что клуб сможет исправиться.

– Разочарование и обида, – написал Геркус в Твиттере. – Но впереди еще два матча и шанс частично исправиться.

"Локомотив" уступил "Порту" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Московский клуб стал второй командой в истории из первой корзины, которая утратила шансы на выход из группы после четвёртого тура. Первым таким неудачником был "Блэкберн" в сезоне-1995/96.