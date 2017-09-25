Хуан Мата: "ЦСКА - классик европейского футбола"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после победы в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:1) в своем блоге написал о том, что встреча получилась сложной. По его словам, "Красные дьяволы" имеют уверенность в собственных силах.

"Я привык писать после победы, и я знаю, что всем нам нравится. В прошлую субботу был матч против "Саутгемптона", победа далась нам сложно, они не позволили нам сыграть в нашу игру, и у них были шансы счет. Это правда, что они не заслуживали проигрыша, но это футбол. Мы знаем об этом, так как в прошлом сезоне мы бывали несколько раз в такой же ситуации. Это была не лучшая игра в нашем исполнении, но, к счастью, нам удалось набрать три очка. Мы проделали хорошую работу, и это стало ключом к победе.

Три очка добавились в наш актив, но это уже в прошлом. График не позволяет сделать перерыв, и теперь мы сосредоточены на Лиге чемпионов. В этот понедельник мы отправляемся в Москву, где мы играем в среду. Это долгая поездка, два часа разницы во времени, нам потребуется быстро адаптироваться. После победы в первой игре на групповом этапе было бы здорово сделать то же самое во второй игре.

ЦСКА - классик европейского футбола. Они выиграли все свои игры в отборочных раундах перед групповым турниром, который они начали с необыкновенной победы в Лиссабоне. Излишне говорить, что это будет очень сложная игра, так как они выступают в Лиге чемпионов. Мы знаем, как болельщики взволнованы в связи с участием в Лиге чемпионов, мы сделаем все, чтобы оправдать ваши ожидания.

Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.​