08:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Харри Реднапп: "Слуцкий ушел? Я выезжаю!"

0
0
0

Экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что новость об уходе Леонида Слуцкого не поможет армейцам. Во вторник вечером клуб объявил о том, что игра со "шпорами" станет последним для наставника у руля команды. Поединок состоится в среду в Лондоне. ЦСКА нужна победа, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. 

 
Харри РЕДНАПП.Харри Реднапп: "ЦСКА проиграет 0:2. Забьют Кейн и Алли"

– Главный тренер ЦСКА подаст в отставку…

(Перебивает.) О,кей! Я уже выезжаю. Начинаю собирать багаж. (Смеется.)

– Было бы здорово, но я говорю это к тому, что москвичи могут в прощальной встрече Слуцкого выложиться на сто процентов.

– Может быть, но не думаю, что это поможет вашей команде.

– Слуцкий не раз говорил, что хочет работать в Англии. У него получится?

– Да. Он опытный специалист и может добиться у нас успеха. Если что, смогу дать ему несколько советов. Может быть, Роман Абрамович предоставит вашему тренеру работу в "Челси"? Правда, Конте он сейчас точно не уберет… А в целом почему бы и нет: он в Англию, я – в Россию. (Смеется.) (Гоша ЧЕРНОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ