Харри Реднапп: "Слуцкий ушел? Я выезжаю!"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что новость об уходе Леонида Слуцкого не поможет армейцам. Во вторник вечером клуб объявил о том, что игра со "шпорами" станет последним для наставника у руля команды. Поединок состоится в среду в Лондоне. ЦСКА нужна победа, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы.

– Главный тренер ЦСКА подаст в отставку…

– (Перебивает.) О,кей! Я уже выезжаю. Начинаю собирать багаж. (Смеется.)

– Было бы здорово, но я говорю это к тому, что москвичи могут в прощальной встрече Слуцкого выложиться на сто процентов.

– Может быть, но не думаю, что это поможет вашей команде.

– Слуцкий не раз говорил, что хочет работать в Англии. У него получится?

– Да. Он опытный специалист и может добиться у нас успеха. Если что, смогу дать ему несколько советов. Может быть, Роман Абрамович предоставит вашему тренеру работу в "Челси"? Правда, Конте он сейчас точно не уберет… А в целом почему бы и нет: он в Англию, я – в Россию. (Смеется.) (Гоша ЧЕРНОВ)