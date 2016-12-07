Харри Кейн вывел "Тоттенхэм" вперед в матче с ЦСКА

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вывел свою команду вперед в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 2:1. Хавбек отличился после передачи Дэнни Роуза.
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вывел свою команду вперед в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 2:1. Хавбек отличился после передачи Дэнни Роуза.
Сын Генки
А причем тут Игорь..... Гииинееер где игроки..... даже усилить игру неким... .
00:00
Басист
Один из последних приветов искусственному оффсайду Слуцкого. Не факт, что самый последний. И то, что на самом деле оффсайда не было, тупости этой тактики не меняет - счет на табло.
23:48 7 декабря
merniloskut
Ииииииигорь? Рекорды рвёшь?
23:42 7 декабря