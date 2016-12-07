23:31 7 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Харри Кейн вывел "Тоттенхэм" вперед в матче с ЦСКА

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вывел свою команду вперед в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 2:1. Хавбек отличился после передачи Дэнни Роуза.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Сын Генки

А причем тут Игорь..... Гииинееер где игроки..... даже усилить игру неким... .

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Басист

Один из последних приветов искусственному оффсайду Слуцкого. Не факт, что самый последний. И то, что на самом деле оффсайда не было, тупости этой тактики не меняет - счет на табло.

23:48 7 декабря

merniloskut

Ииииииигорь? Рекорды рвёшь?

23:42 7 декабря

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