Харри Кейн вывел "Тоттенхэм" вперед в матче с ЦСКА

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вывел свою команду вперед в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 2:1. Хавбек отличился после передачи Дэнни Роуза.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА