Хаби Алонсо: "Бавария" знает, как изменить ход противостояния с "Реалом"

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что мадридцам будут помогать болельщики на "Сантьяго Бернабеу". Напомним, что первая встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

– Мы знаем, как переворачивать ход противостояния, – цитирует El Pais Алонсо. – Мы также понимаем, какой настрой будет у "Реала" в родных стенах и при своей публике, которая обеспечит отличную атмосферу. Когда играешь против мадридцев, не нужно акцентировать на их команде слишком много внимания, поскольку там большое количество невероятных талантов, которые в любой момент могут наказать тебя.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" состоится во вторник, 18 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.