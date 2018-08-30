Гжегож Крыховяк - о группе в Лиге чемпионов: "Каждый может обыграть каждого"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк заявил, что его команде досталась сбалансированная группа в Лиге чемпионов. Красно-зеленые сыграют в квартете D, где встретятся с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

- Очень сбалансированная группа, где каждый может обыграть каждого. Мы уважаем наших соперников и верим в свои силы! - цитирует Крыховяка официальный Твиттер "Локомотива".

Гжегож Крыховяк @GrzegKrychowiak: Очень сбалансированная группа, где каждый может обыграть каждого. Мы уважаем наших соперников и верим в свои силы! pic.twitter.com/UvC2zAaEvj – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 августа 2018 г.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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