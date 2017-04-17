Голландская бригада арбитров обслужит матч "Барселона" – "Ювентус"

Голландская бригада арбитров обслужит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус". Главным арбитром встречи назначен Бьорн Кайперс. Ассистенты рефери – Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Дополнительные ассистенты рефери – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвертый арбитр – Марио Дикс.

Ответную встречу "Монако" – "Боруссия" Д обслужит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ассистенты рефери – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты рефери – Матей Юг, Славко Винчич. Четвертый арбитр – Томаж Кланчник.

Обе игры состоятся в среду, 19 апреля, начало – в 21.45. "СЭ" проведет текстовые онлайн-трансляции.

Трансляция матча "Барселона" – "Ювентус"

Трансляция матча "Монако" – "Боруссия" Д