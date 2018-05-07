Финал Лиги чемпионов обслужит серб Мажич, Лиги Европы – голландец Кейперс

Стали известны арбитры ,которые будут работать на финальных матчах еврокубков в нынешнем сезоне. В частности, финальный матч Лиги чемпионов обслужит серб Милорад Мажич.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, бригада арбитров под руководством Мажича будет работать на финальном матче Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая. Напомним, что в финале сыграют "Реал" и "Ливерпуль".
Финал Лиги Европы обслужит бригада арбитров во главе с голландцем Бьорном Кейперсом. В финальном матче, который пройдет в Лионе 16 мая, сыграют "Марсель" и "Атлетико". Кейперсу, как и Мажичу, 45 лет.
Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов стала чешка Яна Адамкова. Игра между "Лионом" и "Вольфсбургом" пройдет в Киеве 24 мая.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/calendar/tours/