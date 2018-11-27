Федор Чалов: "Тренер после игры просил не опускать голову"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча Лиги чемпионов с "Викторией", в которой армейцы уступили 1:2, отметил, что армейцы могут обыграть "Реал", потому что верят в свои силы.

– Удивила ваша замена в концовке встречи, потому что команде нужно было спасать матч и укреплять атаку. Вас замена не удивила?

– Меня меняли при счете 1:1. Жамалетдинов вышел в матче с "Ахматом" и забил первым же касанием. То есть это личная замена нападающего на нападающего.

– У вас нет ощущения, что команда к паузе в чемпионате России немного подсела физически?

– Честно говоря, я такого не чувствую. Может быть со стороны виднее, но внутри такого нет.

– Что обсуждали после финального свистка? Может тренер что-то сказал в раздевалке?

– Не пускать голову. Уже готовимся к следующей игре с "Ростовом". Это важный матч, в котором нужно побеждать.

– О "Реале" есть сейчас какие-то мысли?

– Пока мы об этом не думаем. Еще есть игры в чемпионате, а потом Мадрид.

– Если заглянуть вперед, верите, что такой "Реал" по силам обыграть?

– А почему нет? Нет ничего невозможного, поэтому мы верим в свои силы. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

ЦСКА у себя дома уступил "Виктории" 1:2 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф. Для того, чтобы иметь шанс выйти в 1/16 финала Лиги Европы армейцам в заключительном туре нужно набрать больше очков, чем "Виктории". Команда Виктора Гончаренко сыграет с "Реалом", а чехи - с "Ромой".