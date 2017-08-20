Фанаты ЦСКА побили мигранта из Туниса, который украл у них кошелек

Мигрант из Туниса после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Янг Бойз" - ЦСКА (0:1) пытался украсть кошелек у одного из фанатов армейцев, сообщает 20 minuten. Инцидент произошел в транспорте по дороге в Берн. Преступник вытянул кошелек у болельщика и пытался убежать с ним.

Фанат ЦСКА быстро отреагировал на это и побежал вслед за вором вместе со своим другом. Догнав злоумышленника, россияне повалили его на пол, отобрали кошелек и побили. За это фанатов отправили в полицейский участок. Тунисец с серьезными травмами попал в больницу.