17:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Кузнецов: "Если человек является главным тренером – должен держать себя в руках"

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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением об инциденте, произошедшем после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), когда главный тренер москвичей Леонид Слуцкий вступил в конфликт с несколькими болельщиками.

– Что думаете о случившемся?

– Я думаю, что его на это спровоцировали болельщики.

– Обычно тренеры не поддаются на провокации фанатов.

– Видно, там были сказаны такие слова, что нельзя было сдержаться. Но я считаю, что если человек является главным тренером команды, он должен держать себя в руках.

– Иными словами, это не очень красивый поступок с его стороны.

– Ну почему с его стороны, а не со стороны болельщиков? Это ведь уже не первый случай, когда его провоцировали. Это фанаты повели себя некрасиво. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Овчинников: "Перепалка Слуцкого? Там были английские фанаты" 

 

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