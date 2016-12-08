Дмитрий Кузнецов: "Если человек является главным тренером – должен держать себя в руках"

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением об инциденте, произошедшем после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), когда главный тренер москвичей Леонид Слуцкий вступил в конфликт с несколькими болельщиками.
– Что думаете о случившемся?
– Я думаю, что его на это спровоцировали болельщики.
– Обычно тренеры не поддаются на провокации фанатов.
– Видно, там были сказаны такие слова, что нельзя было сдержаться. Но я считаю, что если человек является главным тренером команды, он должен держать себя в руках.
– Иными словами, это не очень красивый поступок с его стороны.
– Ну почему с его стороны, а не со стороны болельщиков? Это ведь уже не первый случай, когда его провоцировали. Это фанаты повели себя некрасиво. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
CSKA manager Leonid Slutsky trying to fight a fan after tonight's game 👀#CSKA #Spurs #UCL at #Wembley @PFCCSKA_en @AddictedtoSpurs pic.twitter.com/wKwe6VRIVT– Lewis Mc (@lewismcclymont) 7 декабря 2016 г.
Овчинников: "Перепалка Слуцкого? Там были английские фанаты"