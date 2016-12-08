Сергей Овчинников: "Перепалка Слуцкого с болельщиками? Не знаю, там были английские фанаты"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал видео, на котом видно, что он и Леонид Слуцкий вступили в словесную перепалку с болельщиками после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Встреча, прошедшая накануне в Лондоне, стала последней для Слуцкого на посту главного тренера армейской команды – клуб и специалист по обоюдному согласию прекратили сотрудничество.
– Я готов говорить по игре. Что касается видео, то, видимо, мы были расстроены поражением и попали в ракурс, – сказал Овчинников.
– На видео вы и Леонид Слуцкий собираетесь что-то ответить зрителям на трибуне. Вас как-то оскорбили?
– Не знаю… Там же английские болельщики сидели, наши фанаты находились в другой стороне. Просто мы были расстроены поражением. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
CSKA manager Leonid Slutsky trying to fight a fan after tonight's game 👀#CSKA #Spurs #UCL at #Wembley @PFCCSKA_en @AddictedtoSpurs pic.twitter.com/wKwe6VRIVT– Lewis Mc (@lewismcclymont) December 7, 2016
zvovs
Это точно английские? Зачем отвечать фанатам другой команды, они что должны были кричать "Лёня ты был отличным тренером" или "ЦСКА всё равно молодцы"? Маразм и детский сад.
17:57
П_о_в_а_р
Бгг.)))
17:32
футбол_2018
Овчинников......да он никогда ничего не знает!!!!
17:30
armi
А вы думали если бриты, то они лучше наших чмо??? Да такие же вонючие хамы!!!!!!!
17:28
edgar84
бритишам по щам навалить - милое дело. С лета забыли видимо))
17:21
Вася Рогов
Вот это Лёнька пит буль))
17:11