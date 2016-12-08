16:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Овчинников: "Перепалка Слуцкого с болельщиками? Не знаю, там были английские фанаты"

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Леонид СЛУЦКИЙ.Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после игры с "Тоттенхэмом"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал видео, на котом видно, что он и Леонид Слуцкий вступили в словесную перепалку с болельщиками после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Встреча, прошедшая накануне в Лондоне, стала последней для Слуцкого на посту главного тренера армейской команды – клуб и специалист по обоюдному согласию прекратили сотрудничество.

– Я готов говорить по игре. Что касается видео, то, видимо, мы были расстроены поражением и попали в ракурс, – сказал Овчинников.

– На видео вы и Леонид Слуцкий собираетесь что-то ответить зрителям на трибуне. Вас как-то оскорбили?

– Не знаю… Там же английские болельщики сидели, наши фанаты находились в другой стороне. Просто мы были расстроены поражением. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zvovs

Это точно английские? Зачем отвечать фанатам другой команды, они что должны были кричать "Лёня ты был отличным тренером" или "ЦСКА всё равно молодцы"? Маразм и детский сад.

17:57

П_о_в_а_р

Бгг.)))

17:32

футбол_2018

Овчинников......да он никогда ничего не знает!!!!

17:30

armi

А вы думали если бриты, то они лучше наших чмо??? Да такие же вонючие хамы!!!!!!!

17:28

edgar84

бритишам по щам навалить - милое дело. С лета забыли видимо))

17:21

Вася Рогов

Вот это Лёнька пит буль))

17:11

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