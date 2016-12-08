Сергей Овчинников: "Перепалка Слуцкого с болельщиками? Не знаю, там были английские фанаты"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал видео, на котом видно, что он и Леонид Слуцкий вступили в словесную перепалку с болельщиками после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Встреча, прошедшая накануне в Лондоне, стала последней для Слуцкого на посту главного тренера армейской команды – клуб и специалист по обоюдному согласию прекратили сотрудничество.

– Я готов говорить по игре. Что касается видео, то, видимо, мы были расстроены поражением и попали в ракурс, – сказал Овчинников.

– На видео вы и Леонид Слуцкий собираетесь что-то ответить зрителям на трибуне. Вас как-то оскорбили?

– Не знаю… Там же английские болельщики сидели, наши фанаты находились в другой стороне. Просто мы были расстроены поражением. (Виталий АЙРАПЕТОВ)