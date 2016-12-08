Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после игры с "Тоттенхэмом"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3). В интернете появилось видео, на котором разозленный экс-наставник армейцев пытался пройти на трибуну со зрителями, однако сотрудники ЦСКА и стюарды его остановили.

Сергей Овчинников: "Перепалка Слуцкого с болельщиками? Не знаю, там были английские фанаты"

Как сообщает пользователь твиттера Lewis Mc, Слуцкому что-то крикнули на русском из толпы на стадионе "Уэмбли". При этом англоязычный пользователь предполагает, что оскорбление специалисту мог нанести поклонник армейского клуба, однако его смысл он не понял. Тренер при поддержке Сергея Овчинникова решил разобраться с фанатом, но сотрудники специальных служб предупредили конфликт.

Напомним, матч с "Тоттенхэмом" стал для Слуцкого последним у руля ЦСКА, который он возглавлял с осени 2009 года. Поражение лишило армейцев возможности попасть в плей-офф Лиги Европы.

