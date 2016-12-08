Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после игры с "Тоттенхэмом"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3). В интернете появилось видео, на котором разозленный экс-наставник армейцев пытался пройти на трибуну со зрителями, однако сотрудники ЦСКА и стюарды его остановили.
Сергей Овчинников: "Перепалка Слуцкого с болельщиками? Не знаю, там были английские фанаты"
Как сообщает пользователь твиттера Lewis Mc, Слуцкому что-то крикнули на русском из толпы на стадионе "Уэмбли". При этом англоязычный пользователь предполагает, что оскорбление специалисту мог нанести поклонник армейского клуба, однако его смысл он не понял. Тренер при поддержке Сергея Овчинникова решил разобраться с фанатом, но сотрудники специальных служб предупредили конфликт.
Напомним, матч с "Тоттенхэмом" стал для Слуцкого последним у руля ЦСКА, который он возглавлял с осени 2009 года. Поражение лишило армейцев возможности попасть в плей-офф Лиги Европы.
CSKA manager Leonid Slutsky trying to fight a fan after tonight's game 👀#CSKA #Spurs #UCL at #Wembley @PFCCSKA_en @AddictedtoSpurs pic.twitter.com/wKwe6VRIVT– Lewis Mc (@lewismcclymont) 7 декабря 2016 г.
@AlexeyPivo someone in the crowed shouted something (in Russian) at the other chap being pulled back and they both went for him. #fiesty– Lewis Mc (@lewismcclymont) December 8, 2016
Жареный снеговик
Тренер как тренер. Не хуже мурильи. Поставьте мурилью в ЦСКА, что чемпионами станут? Нет, не станут. Потому-что роналдов там нет. В чём сила мурильи? В роналдах.
18:34
Жареный снеговик
Тренер как тренер. По крайней мере на месте мурильи результат показал бы не хуже. Вот поставьте мурилью в ЦСКА, что, чемпионами станут? Нет, не станут. Потому-что роналдов там нет. В чём сила мурильи? В роналдах!
18:29
SUNDESIGN
П_о_в_а_р...ты дибил..причем тут коклы и я...вообще что ли идиот??..идут лесом и твои вшивые буряты вместе с твоими коклами..больной.
18:28
Инквизитор 2013-9
Зря не пустили на трибуну! Такое шоу прохлопали!)
18:10
SIZ170
.... он хотел котёнка с дерева снять)))
18:08
П_о_в_а_р
71 П_о_в_а_р............. и это прекраааасно)). -------------- Эта восхитительна, зём.)
18:03
pravda1979
Если Слуцкий действительно начнет тренировать какой-нибудь иностранный клуб, им должен стать самый принципиальный соперник "Тоттенхэма". Хотя бы лишь для того, что бы у Леонида была возможность поговорить свои мысли. ))
17:59
Миша Огнёв
почувствовал себя Контаной))
17:56
waleriy
Какой тренер -такая и вся команда. Ужасс
17:52
71
Кефир71........................ну и хрень ты пишешь)ну, ладно. Скажу одно, Гинер все купит, продаст и снова купит)).
17:48
Кефир71
Наконец то Лёня ушёл из конюшни. С первого дня его в ЦСКА конские болелы его не приняли. Лёня выжал максимум из этой команды. Состав далеко не сильнейший. Но эти твари неблагодарные всегда пинали Лёню при каждом удобном случае. Гинеру то они не могут предьявить. Кишка слаба. А Викторовича можно он же безобидный. Я рад за Лёню. Сбросил это ярмо. Но самое смешное, что они долго ещё будут его вспоминать добрым словом. Пару сезонов побарахтаются в низу таблицы и вспомнят про Леонида Викторовича. Можно смело сказать теперь - ЦСКА летит вниз на своё законное место вместе со своими быдло болелами неблагодарными. Леониду Викторовичу желаю успехов.
17:44
71
П_о_в_а_р............. и это прекраааасно)).
17:40
sakusda
взяли бы да пустили на трибуну,было бы интереснее чем выступление цска в ЛЧ
17:34
П_о_в_а_р
SUNDESIGN повар будь ты проклят бурятская подстилка. ---------------------- Да проклянёт тебя Святой Пётр Порошенко.
17:34
Mechutto
Обиделся на правду
17:29
футбол_2018
Надо было морду набить этому Г-НУ!!!!
17:28
71
SUNDESIGN повар будь ты проклят бурятская подстилка....................да, не обращай внимания))человек просто за поросей болеет) а, они сейчас думают, что Бога уже за яйца поймали)) пока пусть будет так).
17:23
Инквизитор 2013-9
Фрэнки четыре пальца Кунгфу-панда! /// Пельмень-панда!
17:23
71
Айл би бэк Бабы в твиттере смеются - Игорь Акинфеев - первый вратарь в истории Лиги чемпионов, дважды отправивший мяч в свои ворота в матчах группового этапа......................ну, на то они и бабы)).. но.. и бабы умные бывают).НЛ.
17:19
SUNDESIGN
повар будь ты проклят бурятская подстилка.
17:15
PAPAZOL_
Айл би бэк ...Игорь Акинфеев - первый вратарь в истории Лиги чемпионов, дважды отправивший мяч в свои ворота в матчах группового этапа 17:03________________________ так получается - Игорёк бомбардир армейцев ??!!?? ))
17:11
pavelparis
ушел достойно! даже в морду не получил, а момент то был верный...
17:06
Айл би бэк
Бабы в твиттере смеются - Игорь Акинфеев - первый вратарь в истории Лиги чемпионов, дважды отправивший мяч в свои ворота в матчах группового этапа
17:03
PAPAZOL_
.......напомним, матч с "Тоттенхэмом" стал для Слуцкого последним.______Точка.
16:56
LariKo
А прикрывает их во всем этом Анопка)))
16:55
П_о_в_а_р
pavelparis это были его прощальные слова благодарным фанатам! ------------------------- Справедливости ради Леонид Викторыча не слышно, слышно (и очень отчётливо) Сергей Иваныча. А телодвижения... Мож Леонид Викторович хотел руку болельщикам пожать на прощанье.
16:52
Фрэнки четыре пальца
Кунгфу-панда!
16:51
pavelparis
это были его прощальные слова благодарным фанатам!
16:50
П_о_в_а_р
Сергей Иваныч как всегда лаконичен.))
16:48
П_о_в_а_р
Не завидую Гаттузычу энд болотныя, когда Леонид Викторович в Зенит перейдёт... такой и отбуцкает. Это вас не "Боаша на кол!".
16:46