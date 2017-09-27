Диего Симеоне: "Конте не пытался скопировать стиль "Атлетико". Он играет так давно"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не согласился с тем, что можно провести параллели между его командой и "Челси", с которым "матрасники" сыграют во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Также наставник испанского клуба не стал говорить о Диегу Косте, который перешел в его команду из стана "синих". Форвард сможет играть за "Атлетико" после истечения запрета на регистрацию новых игроков со стороны ФИФА - с 1 января 2018 года.

- Я не стану говорить о Диегу Косте, потому что он больше не играет за "Челси", но я расскажу о Морате, - цитирует Football Espana Симеоне. - Он - очень важный игрок. Он хорошо двигается по штрафной, знает как контролировать мяч и играть спиной к воротам. Он отлично выступает за "Челси" и покажет, что является великолепным игроком.

Верю, что "Челси" изменился по сравнению с полуфиналом 2014 года ("Ателтико" по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Реалу". - Прим. "СЭ"). Команда стала более сильной и сбалансированной, упорно работала над игрой в обороне. У них есть тренер топ-уровня, который сумел привить игрокам свою психологию. Похоже на "Атлетико"? Да, но Конте не пытался скопировать стиль нашей команды. Он также играл и со "Сиеной", и с "Ювентусом".

Матч "Атлетико" - "Челси" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.