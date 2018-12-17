15:29 | Футбол — Лига чемпионов

Даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Стали известны точные даты проведения матчей.

"Шальке" "Манчестер Сити" (первый матч 20 февраля, ответный - 12 марта)

"Атлетико""Ювентус" (первый матч 20 февраля, ответный - 12 марта)

"Манчестер Юнайтед" "ПСЖ" (первый матч 12 февраля, ответный - 6 марта)

"Тоттенхэм""Боруссия" (первый матч 13 февраля, ответный - 5 марта)

"Лион" "Барселона" (первый матч 19 февраля, ответный - 13 марта)

"Рома" "Порту" (первый матч 12 февраля, ответный - 6 марта)

"Аякс" "Реал" (первый матч 13 февраля, ответный - 5 марта)

"Ливерпуль" "Бавария" (первый матч 19 февраля, ответный - 13 марта)

 

Напомним, что финальная встреча состоится 1 июня 2019 года в Мадриде.

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