Даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Стали известны точные даты проведения матчей.
"Шальке" – "Манчестер Сити" (первый матч 20 февраля, ответный - 12 марта)
"Атлетико" – "Ювентус" (первый матч 20 февраля, ответный - 12 марта)
"Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ" (первый матч 12 февраля, ответный - 6 марта)
"Тоттенхэм" – "Боруссия" (первый матч 13 февраля, ответный - 5 марта)
"Лион" – "Барселона" (первый матч 19 февраля, ответный - 13 марта)
"Рома" – "Порту" (первый матч 12 февраля, ответный - 6 марта)
"Аякс" – "Реал" (первый матч 13 февраля, ответный - 5 марта)
"Ливерпуль" – "Бавария" (первый матч 19 февраля, ответный - 13 марта)
Забирайте себе, чтобы не забыть за зиму 😃 😃 pic.twitter.com/ZngLcge8fb– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 декабря 2018 г.
Напомним, что финальная встреча состоится 1 июня 2019 года в Мадриде.