09:34 | Футбол — Лига чемпионов

Даниэль Субашич: "Монако" думает только о победе в матче с "Лейпцигом"


Голкипер "Монако" Даниэль Субашич перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лейпцигом" заявил, что монегаски рассчитывают на победу. Также он отметил, что новички продолжают вливаться в коллектив.

- "Монако" должен сосредоточиться на своей игре, а не думать о других, - цитирует пресс-служба клуба Субашича. - Нам нужны эти 3 очка. В Лиге чемпионов нужно выкладываться более, чем на 100 процентов. Жаль, что мы не выиграли в Стамбуле. Однако сейчас мы думаем только о 3 очках в игре с "Лейпцигом". 

Мы отдаем всех себя, чтобы играть лучше. Новички нуждаются во времени, чтобы быть в лучшем состоянии. Это нормально. Мы проводим больше времени вместе, и новые игроки начинают лучше работать.

Матч "Монако" - "Лейпциг" состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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