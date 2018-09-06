ЦСКА включил сына Игнашевича в заявку на Юношескую лигу УЕФА

ЦСКА огласил заявку на Юношескую лигу УЕФА. В нее вошел сын экс-футболиста армейцев Сергея Игнашевича Дмитрий, выступающий на позиции защитника.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Николай Зириков, Максим Едапин, Сергей Самок, Николай Радченко.



Защитники: Иван Захаров, Евгений Игнатович, Вадим Карпов, Вадим Конюхов, Даниил Фёдоров, Максим Елеев, Алексей Пилипенко, Данил Савиных, Антон Глухарев, Александр Сильянов, Дмитрий Игнашевич, Никита Абрамушкин, Владислав Борзенков.



Полузащитники: Тигран Аванесян, Константин Марадишвили, Данила Янов, Кирилл Шехов, Роберт Ламанов, Антон Крачковский, Григорий Лобанов, Дмитрий Поздняков, Хасан Ташаев.



Нападающие: Виталий Жиронкин, Артём Попов, Егор Шаповалов, Андрей Савинов, Илья Востриков.

Три места, отведённые для футболистов 1999 года рождения, в заявке заняли Наир Тикнизян, Дмитрий Меренчуков и Оскарс Рубенис.

ЦСКА на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА сыграет в группе G против "Реала", "Ромы" и "Виктории" Пльзень.

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