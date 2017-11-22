ЦСКА победил "Бенфику". Акинфеев не пропустил!

ЦСКА в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл "Бенфику" (2:0). В первом тайме из офсайда отличился Георгий Щенников. Во втором тайме после прострела Витинью мяч попал в ворота гостей рикошетом от Жардела.
Команда Виктора Гончаренко гарантировала себе как минимум третье место в группе и путевку в плей-офф Лиги Европы.
В этой игре прервалась серия Игоря Акинфеева, который до этого пропускал в 43 матчах основной стадии Лиги чемпионов подряд. Это первая победа ЦСКА в Лиге чемпионов на новом стадионе.
Вечером в другой встрече группы А сыграют "Базель" и "Манчестер Юнайтед".
В 6-м туре 5 декабря "Бенфика" примет "Базель", а "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА.
Матч против "МЮ" из-за дисквалификации пропустят два полузащитника ЦСКА: Понтус Вернблум и Бибрас Натхо.
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа А
ЦСКА (Россия) – "Бенфика" (Португалия) – 2:0 (1:0)
Голы: Щенников, 13 (1:0). Жардел, 56 - в свои ворота (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Витинью (Кучаев, 77), Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Вернблум.
"Бенфика": Варела, Андре Алмейда, Луизау, Жардел, Элизеу (Живкович, 83), Фейса, Пиззи, Филипе Аугусту (Хименес, 57), Сальвио, Жонас, Диогу Гонсалвеш (Серви, 46).
Предупреждения: Элизеу, 31. Вернблум, 39. Луизау, 61. Набабкин, 70. Натхо, 72.
Судьи: АЙТЕКИН, Фольтин, Хеккер, Бранд, Штилер (все Германия).
22 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика" // Таблицы Лиги чемпионов
Гол Щенникова в ворота "Бенфики". #ЦСКАБенфика - 1:0 pic.twitter.com/Yfbw9IiCXe– СЭ ЦСКА (@cska_se) 22 ноября 2017 г.
#ЦСКАБенфика 56-я минута: гол после удара Витинью. 2:0 pic.twitter.com/xZE9UNUamj– СЭ ЦСКА (@cska_se) 22 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
- Георгий Щенников
- Игорь Акинфеев
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Бенфика (футбол)
- Виктор Гончаренко
- Базель (футбол)
- Понтус Вернблум
- Витинью дус Сантус
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ С Совспорта, Чемпионата и какого-то ....соккера ребята были
22:27
П_о_в_а_р
Гаттузо Крут!!!!!!#! Коней с качественной победой по всем статьям! Сухаряна с сухарем! Все молодцы и Набаба. ----------------------- Не верьте ему. Подлизывается. Рассчитывает на поддержку конявую в выходные. Не поможет так то. Факт.
22:27
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Одна серия прервалась, а другая продолжается. У Спама в группе ЛЧ уже 15 игр с пропущенными голами подряд! Правда если они будут играть в ЛЧ раз в пять лет, то слишком долго серия будет набирать вес. Но тем не менее 15 тоже уже хорошая цифра.
22:26
Бу-га-га!
П_о_в_а_р___ Основу в Тушино Марибор привозил. А Севилья 3-ий молодежный. Ты на щета посмотри, а потом бухти. Лол с тебя, кароч.
22:26
П_о_в_а_р
Sandy45 П_о_в_а_р Бу-га-га! П_о_в_а_р____ Вам тока с продажной Просрочкой мяч пинать. --------------------------- Ты видел какие Федя клал спанишам? Игоряну он бы пяток таких положил, факт. А Спартаку нет. Вывод - Спартак чемпион._______________ Не. Вывод - Федя только в товарниках "кладет", а как до дела доходит... ------------------------------- Федя съел медведя... а хрюшку не смог. Вывод - Спартак чемпион.
22:26
podnimitemneveki
Вся ветка поздравляет Фурика с сухарем почему? вот мне лично всегда была для звезды дверца пускает он в ЛЧ или нет главное что если его поставят основным на мир он обязательно пустит бабочку в самый ответственный момент он это не раз уже доказывал
22:26
yspesh4
RND теперь болеем за Вардар ! 22:18 /// Это, Антиконь ( да в общем как не, зовись), плохо.
22:26
Помпей
У сектантов бомбит очко офсайд мол был))))Вы видимо прошлогодние грабли комбарова в штрафной забыли!)))Идите отмариборенные сектанты в свою страну СВИНарнию)))))))
22:25
Cap. Morgan
Поздравляю!!!! Но всё решиться в Англии, также как и у Спартака
22:25
П_о_в_а_р
Sandy45 П_о_в_а_р Drek П_о_в_а_р Один гол с вне игры километрового, а второй в свои ворота... И это против никакущей Бенфики, которую Спартак бы минимум 5-0 сделал. Лол с коней, кароч. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Для начала Спартаку надо научиться обыгрывать суперклубы из Словении и Кипра --------------------------- мы Севилью (многократного победителя ЛЕ последних лет) делаем 5-1 и не выпендриваемся. Так что лол два разА с коней. Так из Севильи "тренеришка" же ушел... Что же ее не обыграть то? Вы вот своего бывшего "игрочишку" в понедельник попробуйте обыграть)). ---------------------------- Игрочишка пополной отхватит, факт. Там к тому ж Юрка в воротах будет... Кароч, за этот матч спокоен. Это ж не Марибор.)
22:25
Sandy45
П_о_в_а_р Бу-га-га! П_о_в_а_р____ Вам тока с продажной Просрочкой мяч пинать. --------------------------- Ты видел какие Федя клал спанишам? Игоряну он бы пяток таких положил, факт. А Спартаку нет. Вывод - Спартак чемпион._______________ Не. Вывод - Федя только в товарниках "кладет", а как до дела доходит...
22:25
RND
Гаттузо Крут!!!!!!#! Коней с качественной победой по всем статьям! Сухаряна с сухарем! Все молодцы и Набаба. ______________ Кони еще бомжей сгонят со 2 места, pet shop boy !
22:25
П_о_в_а_р
SpaMan А где праведный гнев за гол из офсайда?? --------------------- Это ж кони... Ничего не было. А если и было, то на тоненького и каждый мог апшибиться. Ну это как с Вернблумом, который ваапче Миранчука не трогал, а это Миранчук коварно сыграл. Лошадки-с.
22:24
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____ ))) Чуваки и охренели, когда его стоны увидели.))) Говорили, что и там всех своим скулежом достаёт. ________ А это не "СовСпорт" случайно?)
22:23
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Коней с качественной победой по всем статьям! Сухаряна с сухарем! Все молодцы и Набаба.
22:23
EdVVard
Поздравление Акинфееву! Груз с плеч)
22:23
Рюрик 09
Самое обидное, что ЦСКА не хватит 9 (!!!) очков, чтобы попасть в плей-офф! А вообще поздравляю обе наши команды - выступили не плохо. И очки в рейтинг, как личный, так и России набрали.
22:23
Sandy45
П_о_в_а_р Drek П_о_в_а_р Один гол с вне игры километрового, а второй в свои ворота... И это против никакущей Бенфики, которую Спартак бы минимум 5-0 сделал. Лол с коней, кароч. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Для начала Спартаку надо научиться обыгрывать суперклубы из Словении и Кипра --------------------------- мы Севилью (многократного победителя ЛЕ последних лет) делаем 5-1 и не выпендриваемся. Так что лол два разА с коней. Так из Севильи "тренеришка" же ушел... Что же ее не обыграть то? Вы вот своего бывшего "игрочишку" в понедельник попробуйте обыграть)).
22:23
Бу-га-га!
SpaMan___ На португальских спортресурсах. Была бы победа в одну банку, и здесь бы праведно гневались. А так, один недоумок Вопрека за форумных португезов отдувается.
22:23
Kanidzha
Ихааа с победой!!!!
22:22
MIKE-BEST
учись Спартак как нужно играть по счёту
22:22
Помпей
Всех коней с победой,главное что бы сосиша сейчас базель чпокнул,я уверен что бенфика дома не проиграет швейцарцам не захочет с нулём в графе очки группу заканчивать.Кони молодцы!!!
22:21
П_о_в_а_р
Бу-га-га! П_о_в_а_р____ Вам тока с продажной Просрочкой мяч пинать. --------------------------- Ты видел какие Федя клал спанишам? Игоряну он бы пяток таких положил, факт. А Спартаку нет. Вывод - Спартак чемпион.
22:21
Ivenhoe
Ребята, давайте не будем троллить хрюшек, подадим им пример, как нужно себя вести, может быть, они научатся вести себя достойно. Хотя бы по отношению к своим игрокам, которых они "от большой народной" любви вчера и сегодня изрядно унижали. Унижали тех, кого превозносили по весне и кому клялись в верности. Но это их проблемы, а наше дело - вести себя достойно в тот день, когда у них - траур, а мы НА КОНЕ!!!
22:21
П_о_в_а_р
Бу-га-га! П_о_в_а_р___ Севилья 3-ий состав в Тушино привозила. Евролузеры даже 2-го недостойны. Факт. ------------------------------ Основа была, учи матчасть. Такой дезой вон Дрейка сокопытного обманывай.
22:20
Док_
Я вот одного не могу понять - неужели красно-синепузым самим не стыдно за такие купленные победы? Есть хоть один адекватный конявый адекват, что признал бы за голы из офсайда, за автоголы? Хорошо хоть удаление с пенальти не было - видимо нищей Бенфике и этого хватило. И доколе?
22:20
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ ))) Чуваки и охренели, когда его стоны увидели.))) Говорили, что и там всех своим скулежом достаёт.
22:19
Helicopter
Пионеры в Манчестере. Смотрите в следующей серии.
22:19
SpaMan
А где праведный гнев за гол из офсайда??
22:19
П_о_в_а_р
Drek П_о_в_а_рмы Севилью (многократного победителя ЛЕ последних лет) делаем 5-1 и не выпендриваемся. Так что лол два разА с коней. ==================================================== Вы Севилью обыграли просто по стечению обстоятельств.. ------------------------- Т.е. гол с вне игры и втрой гол в свои ворота запихал португез - это закономерная победа, а пять присунуть многократному обладателю ЛЕ последних лет - это стечение обстоятельств.))) С коней описаться можно так то.)) Логика уровня Ольги Юрьевны Смородской примерно.) Кстати, лошадки с децтва... Почему я не удивлён?))
22:19