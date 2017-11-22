21:50 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА победил "Бенфику". Акинфеев не пропустил!

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Бенфика" - 2:0. Игорь АКИНФЕЕВ не пропустил! Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Бенфика" - 2:0. Игорь АКИНФЕЕВ не пропустил! Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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ЦСКА в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл "Бенфику" (2:0). В первом тайме из офсайда отличился Георгий Щенников. Во втором тайме после прострела Витинью мяч попал в ворота гостей рикошетом от Жардела.

Команда Виктора Гончаренко гарантировала себе как минимум третье место в группе и путевку в плей-офф Лиги Европы.

В этой игре прервалась серия Игоря Акинфеева, который до этого пропускал в 43 матчах основной стадии Лиги чемпионов подряд. Это первая победа ЦСКА в Лиге чемпионов на новом стадионе.

Вечером в другой встрече группы А сыграют "Базель" и "Манчестер Юнайтед".

В 6-м туре 5 декабря "Бенфика" примет "Базель", а "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА.

Матч против "МЮ" из-за дисквалификации пропустят два полузащитника ЦСКА: Понтус Вернблум и Бибрас Натхо.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа А

ЦСКА (Россия) – "Бенфика" (Португалия) – 2:0 (1:0)

Голы: Щенников, 13 (1:0). Жардел, 56 - в свои ворота (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Витинью (Кучаев, 77), Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Вернблум.

"Бенфика": Варела, Андре Алмейда, Луизау, Жардел, Элизеу (Живкович, 83), Фейса, Пиззи, Филипе Аугусту (Хименес, 57), Сальвио, Жонас, Диогу Гонсалвеш (Серви, 46).

Предупреждения: Элизеу, 31. Вернблум, 39. Луизау, 61. Набабкин, 70. Натхо, 72.

Судьи: АЙТЕКИН, Фольтин, Хеккер, Бранд, Штилер (все Германия).

22 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика" // Таблицы Лиги чемпионов

ЦСКА - Бенфика

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/​

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (141)
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Бу-га-га!

Thomas_Boy____ С Совспорта, Чемпионата и какого-то ....соккера ребята были

22:27

П_о_в_а_р

Гаттузо Крут!!!!!!#! Коней с качественной победой по всем статьям! Сухаряна с сухарем! Все молодцы и Набаба. ----------------------- Не верьте ему. Подлизывается. Рассчитывает на поддержку конявую в выходные. Не поможет так то. Факт.

22:27

Гаттузо Крут!!!!!!#!

И да. Одна серия прервалась, а другая продолжается. У Спама в группе ЛЧ уже 15 игр с пропущенными голами подряд! Правда если они будут играть в ЛЧ раз в пять лет, то слишком долго серия будет набирать вес. Но тем не менее 15 тоже уже хорошая цифра.

22:26

Бу-га-га!

П_о_в_а_р___ Основу в Тушино Марибор привозил. А Севилья 3-ий молодежный. Ты на щета посмотри, а потом бухти. Лол с тебя, кароч.

22:26

П_о_в_а_р

Sandy45 П_о_в_а_р Бу-га-га! П_о_в_а_р____ Вам тока с продажной Просрочкой мяч пинать. --------------------------- Ты видел какие Федя клал спанишам? Игоряну он бы пяток таких положил, факт. А Спартаку нет. Вывод - Спартак чемпион._______________ Не. Вывод - Федя только в товарниках "кладет", а как до дела доходит... ------------------------------- Федя съел медведя... а хрюшку не смог. Вывод - Спартак чемпион.

22:26

podnimitemneveki

Вся ветка поздравляет Фурика с сухарем почему? вот мне лично всегда была для звезды дверца пускает он в ЛЧ или нет главное что если его поставят основным на мир он обязательно пустит бабочку в самый ответственный момент он это не раз уже доказывал

22:26

yspesh4

RND теперь болеем за Вардар ! 22:18 /// Это, Антиконь ( да в общем как не, зовись), плохо.

22:26

Помпей

У сектантов бомбит очко офсайд мол был))))Вы видимо прошлогодние грабли комбарова в штрафной забыли!)))Идите отмариборенные сектанты в свою страну СВИНарнию)))))))

22:25

Cap. Morgan

Поздравляю!!!! Но всё решиться в Англии, также как и у Спартака

22:25

П_о_в_а_р

Sandy45 П_о_в_а_р Drek П_о_в_а_р Один гол с вне игры километрового, а второй в свои ворота... И это против никакущей Бенфики, которую Спартак бы минимум 5-0 сделал. Лол с коней, кароч. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Для начала Спартаку надо научиться обыгрывать суперклубы из Словении и Кипра --------------------------- мы Севилью (многократного победителя ЛЕ последних лет) делаем 5-1 и не выпендриваемся. Так что лол два разА с коней. Так из Севильи "тренеришка" же ушел... Что же ее не обыграть то? Вы вот своего бывшего "игрочишку" в понедельник попробуйте обыграть)). ---------------------------- Игрочишка пополной отхватит, факт. Там к тому ж Юрка в воротах будет... Кароч, за этот матч спокоен. Это ж не Марибор.)

22:25

Sandy45

П_о_в_а_р Бу-га-га! П_о_в_а_р____ Вам тока с продажной Просрочкой мяч пинать. --------------------------- Ты видел какие Федя клал спанишам? Игоряну он бы пяток таких положил, факт. А Спартаку нет. Вывод - Спартак чемпион._______________ Не. Вывод - Федя только в товарниках "кладет", а как до дела доходит...

22:25

RND

Гаттузо Крут!!!!!!#! Коней с качественной победой по всем статьям! Сухаряна с сухарем! Все молодцы и Набаба. ______________ Кони еще бомжей сгонят со 2 места, pet shop boy !

22:25

П_о_в_а_р

SpaMan А где праведный гнев за гол из офсайда?? --------------------- Это ж кони... Ничего не было. А если и было, то на тоненького и каждый мог апшибиться. Ну это как с Вернблумом, который ваапче Миранчука не трогал, а это Миранчук коварно сыграл. Лошадки-с.

22:24

Thomas_Boy_

Бу-га-га! ____ ))) Чуваки и охренели, когда его стоны увидели.))) Говорили, что и там всех своим скулежом достаёт. ________ А это не "СовСпорт" случайно?)

22:23

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Коней с качественной победой по всем статьям! Сухаряна с сухарем! Все молодцы и Набаба.

22:23

EdVVard

Поздравление Акинфееву! Груз с плеч)

22:23

Рюрик 09

Самое обидное, что ЦСКА не хватит 9 (!!!) очков, чтобы попасть в плей-офф! А вообще поздравляю обе наши команды - выступили не плохо. И очки в рейтинг, как личный, так и России набрали.

22:23

Sandy45

П_о_в_а_р Drek П_о_в_а_р Один гол с вне игры километрового, а второй в свои ворота... И это против никакущей Бенфики, которую Спартак бы минимум 5-0 сделал. Лол с коней, кароч. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Для начала Спартаку надо научиться обыгрывать суперклубы из Словении и Кипра --------------------------- мы Севилью (многократного победителя ЛЕ последних лет) делаем 5-1 и не выпендриваемся. Так что лол два разА с коней. Так из Севильи "тренеришка" же ушел... Что же ее не обыграть то? Вы вот своего бывшего "игрочишку" в понедельник попробуйте обыграть)).

22:23

Бу-га-га!

SpaMan___ На португальских спортресурсах. Была бы победа в одну банку, и здесь бы праведно гневались. А так, один недоумок Вопрека за форумных португезов отдувается.

22:23

Kanidzha

Ихааа с победой!!!!

22:22

MIKE-BEST

учись Спартак как нужно играть по счёту

22:22

Помпей

Всех коней с победой,главное что бы сосиша сейчас базель чпокнул,я уверен что бенфика дома не проиграет швейцарцам не захочет с нулём в графе очки группу заканчивать.Кони молодцы!!!

22:21

П_о_в_а_р

Бу-га-га! П_о_в_а_р____ Вам тока с продажной Просрочкой мяч пинать. --------------------------- Ты видел какие Федя клал спанишам? Игоряну он бы пяток таких положил, факт. А Спартаку нет. Вывод - Спартак чемпион.

22:21

Ivenhoe

Ребята, давайте не будем троллить хрюшек, подадим им пример, как нужно себя вести, может быть, они научатся вести себя достойно. Хотя бы по отношению к своим игрокам, которых они "от большой народной" любви вчера и сегодня изрядно унижали. Унижали тех, кого превозносили по весне и кому клялись в верности. Но это их проблемы, а наше дело - вести себя достойно в тот день, когда у них - траур, а мы НА КОНЕ!!!

22:21

П_о_в_а_р

Бу-га-га! П_о_в_а_р___ Севилья 3-ий состав в Тушино привозила. Евролузеры даже 2-го недостойны. Факт. ------------------------------ Основа была, учи матчасть. Такой дезой вон Дрейка сокопытного обманывай.

22:20

Док_

Я вот одного не могу понять - неужели красно-синепузым самим не стыдно за такие купленные победы? Есть хоть один адекватный конявый адекват, что признал бы за голы из офсайда, за автоголы? Хорошо хоть удаление с пенальти не было - видимо нищей Бенфике и этого хватило. И доколе?

22:20

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ ))) Чуваки и охренели, когда его стоны увидели.))) Говорили, что и там всех своим скулежом достаёт.

22:19

Helicopter

Пионеры в Манчестере. Смотрите в следующей серии.

22:19

SpaMan

А где праведный гнев за гол из офсайда??

22:19

П_о_в_а_р

Drek П_о_в_а_рмы Севилью (многократного победителя ЛЕ последних лет) делаем 5-1 и не выпендриваемся. Так что лол два разА с коней. ==================================================== Вы Севилью обыграли просто по стечению обстоятельств.. ------------------------- Т.е. гол с вне игры и втрой гол в свои ворота запихал португез - это закономерная победа, а пять присунуть многократному обладателю ЛЕ последних лет - это стечение обстоятельств.))) С коней описаться можно так то.)) Логика уровня Ольги Юрьевны Смородской примерно.) Кстати, лошадки с децтва... Почему я не удивлён?))

22:19