ЦСКА победил "Бенфику". Акинфеев не пропустил!

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Бенфика" - 2:0. Игорь АКИНФЕЕВ не пропустил! Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

ЦСКА в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл "Бенфику" (2:0). В первом тайме из офсайда отличился Георгий Щенников. Во втором тайме после прострела Витинью мяч попал в ворота гостей рикошетом от Жардела.

Команда Виктора Гончаренко гарантировала себе как минимум третье место в группе и путевку в плей-офф Лиги Европы.

В этой игре прервалась серия Игоря Акинфеева, который до этого пропускал в 43 матчах основной стадии Лиги чемпионов подряд. Это первая победа ЦСКА в Лиге чемпионов на новом стадионе.

Вечером в другой встрече группы А сыграют "Базель" и "Манчестер Юнайтед".

В 6-м туре 5 декабря "Бенфика" примет "Базель", а "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА.

Матч против "МЮ" из-за дисквалификации пропустят два полузащитника ЦСКА: Понтус Вернблум и Бибрас Натхо.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа А

ЦСКА (Россия) – "Бенфика" (Португалия) – 2:0 (1:0)

Голы: Щенников, 13 (1:0). Жардел, 56 - в свои ворота (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Витинью (Кучаев, 77), Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Вернблум.

"Бенфика": Варела, Андре Алмейда, Луизау, Жардел, Элизеу (Живкович, 83), Фейса, Пиззи, Филипе Аугусту (Хименес, 57), Сальвио, Жонас, Диогу Гонсалвеш (Серви, 46).

Предупреждения: Элизеу, 31. Вернблум, 39. Луизау, 61. Набабкин, 70. Натхо, 72.

Судьи: АЙТЕКИН, Фольтин, Хеккер, Бранд, Штилер (все Германия).

22 ноября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика" // Таблицы Лиги чемпионов