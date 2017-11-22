Щенников забил "Бенфике" из офсайда

На 13-й минуте матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика" ошиблась судейская бригада Дениза Айтекина, зафиксировав взятие ворот гостей. Второй ассистент Маркус Хеккер не определил положение "вне игры" у Георгия Щенникова. Между тем видеоповтор свидетельствует, что футболист красно-синих в момент передачи Бибраса Натхо зашел за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)