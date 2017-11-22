20:37 | Футбол — Лига чемпионов

Щенников забил "Бенфике" из офсайда

13-я минута матча ЦСКА - "Бенфика". 13-я минута матча ЦСКА - "Бенфика".
13-я минута матча ЦСКА - "Бенфика".
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На 13-й минуте матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика" ошиблась судейская бригада Дениза Айтекина, зафиксировав взятие ворот гостей. Второй ассистент Маркус Хеккер не определил положение "вне игры" у Георгия Щенникова. Между тем видеоповтор свидетельствует, что футболист красно-синих в момент передачи Бибраса Натхо зашел за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)

ЦСКА - Бенфика

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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I love sports

Ну хоть армейцам везёт с судьями.

20:55

resifi

И чё???

20:54

marksan

werder63_____ Шёл бы ты на... лучше к Вердеру!

20:53

marksan

Бобров, чтобы 30 сребренников заработать на пиво, и не то придумает!

20:52

werder63

Да все это видели, ну и что? Счет на табло)) Ты еще вспомни левый пеналь коюшни в первой игре с Бенфикой и не назначение пеналя там же за игру руками васина)) Это конюшне за голы тоттенхэма из вне игры!))

20:50

sakusda

я хоть и за Спартак,но должны же судьи и в сторону российских команд свистеть??

20:47