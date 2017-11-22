Щенников забил "Бенфике" из офсайда

На 13-й минуте матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика" ошиблась судейская бригада Дениза Айтекина, зафиксировав взятие ворот гостей. Второй ассистент Маркус Хеккер не определил положение "вне игры" у Георгия Щенникова. Между тем видеоповтор свидетельствует, что футболист красно-синих в момент передачи Бибраса Натхо зашел за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)
Гол Щенникова в ворота "Бенфики". #ЦСКАБенфика - 1:0 pic.twitter.com/Yfbw9IiCXe– СЭ ЦСКА (@cska_se) 22 ноября 2017 г.
I love sports
Ну хоть армейцам везёт с судьями.
20:55
resifi
И чё???
20:54
marksan
werder63_____ Шёл бы ты на... лучше к Вердеру!
20:53
marksan
Бобров, чтобы 30 сребренников заработать на пиво, и не то придумает!
20:52
werder63
Да все это видели, ну и что? Счет на табло)) Ты еще вспомни левый пеналь коюшни в первой игре с Бенфикой и не назначение пеналя там же за игру руками васина)) Это конюшне за голы тоттенхэма из вне игры!))
20:50
sakusda
я хоть и за Спартак,но должны же судьи и в сторону российских команд свистеть??
20:47