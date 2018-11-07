Что нужно "Локомотиву" для попадания в плей-офф Лиги Европы

Расклад в группе D Лиги чемпионов, в которой четыре поражения подряд потерпел чемпион России-2017/18.

И В Н П М О 1. Порту 4 3 1 0 9-3 10 2. Шальке 4 2 2 0 4-1 8 3. Галатасарай 4 1 1 2 3-3 4 4. Локомотив 4 0 0 4 2-11 0

28 ноября. Порту – Шальке, Локомотив – Галатасарай.

11 декабря. Шальке – Локомотив. Галатасарай – Порту.

"Локомотив" после гостевого поражения от "Порту" (1:4) лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. При этом московская команда еще может занять третье место в группе D и выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

"Локо" в четырех матчах не набрал ни одного очка и идет на последней строчке. Третье место занимает "Галатасарай" (4 очка), второе – "Шальке" (8), первое – "Порту" (10). Красно-зеленым уже не догнать немецкий и португальский клубы, а вот с турецким они еще могут побороться.

Для того, чтобы стать третьим, "Локомотиву" нужны победы в матчах с "Галатасараем" (28 ноября) и с "Шальке" (11 декабря), а также потеря очков турецкой командой во встрече с "Порту" (11 декабря).

Также "Локо" может устроить крупный выигрыш у "Галатасарая" (с разностью в четыре мяча и больше) и ничья с "Шальке" – но только в том случае, если турецкий клуб проиграет "Порту".

Еще один вариант – победа над "Галатасараем" 3:0 и ничья с "Шальке". Но тогда "Локо" будет нужно поражение турков от "Порту" с разностью в три мяча и больше – при этом в случае одинаковой разности забитых и пропущенных важно, чтобы всего голов у "Локомотива" было больше, чем у "Галатасарая".

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