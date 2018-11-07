02:25 | Футбол — Лига чемпионов

Что нужно "Локомотиву" для попадания в плей-офф Лиги Европы

6 ноября. Порту. "Порту" - "Локомотив" - 4:1. Автор единственного гола гостей Джефферсон Фарфан. Фото REUTERS
6 ноября. Порту. "Порту" - "Локомотив" - 4:1. Автор единственного гола гостей Джефферсон Фарфан. Фото REUTERS
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Расклад в группе D Лиги чемпионов, в которой четыре поражения подряд потерпел чемпион России-2017/18.

 

И

В

Н

П

М

О

1. Порту

4

3

1

0

9-3

10

2. Шальке

4

2

2

0

4-1

8

3. Галатасарай

4

1

1

2

3-3

4

4. Локомотив

4

0

0

4

2-11

0

28 ноября. Порту – Шальке, Локомотив – Галатасарай.
11 декабря. Шальке – Локомотив. Галатасарай – Порту.

 
6 ноября. Порту. &quot;Порту&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 4:1. Эмоции Юрия Семина.Европроклятье "Локо". Рабинер – о фиаско команды Семина

"Локомотив" после гостевого поражения от "Порту" (1:4) лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. При этом московская команда еще может занять третье место в группе D и выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

"Локо" в четырех матчах не набрал ни одного очка и идет на последней строчке. Третье место занимает "Галатасарай" (4 очка), второе – "Шальке" (8), первое – "Порту" (10). Красно-зеленым уже не догнать немецкий и португальский клубы, а вот с турецким они еще могут побороться.

Для того, чтобы стать третьим, "Локомотиву" нужны победы в матчах с "Галатасараем" (28 ноября) и с "Шальке" (11 декабря), а также потеря очков турецкой командой во встрече с "Порту" (11 декабря).

Также "Локо" может устроить крупный выигрыш у "Галатасарая" (с разностью в четыре мяча и больше) и ничья с "Шальке" – но только в том случае, если турецкий клуб проиграет "Порту".

Еще один вариант – победа над "Галатасараем" 3:0 и ничья с "Шальке". Но тогда "Локо" будет нужно поражение турков от "Порту" с разностью в три мяча и больше – при этом в случае одинаковой разности забитых и пропущенных важно, чтобы всего голов у "Локомотива" было больше, чем у "Галатасарая".

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр

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