Что нужно "Локомотиву" для попадания в плей-офф Лиги Европы

|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Порту
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9-3
|
10
|
2. Шальке
|
4
|
2
|
2
|
0
|
4-1
|
8
|
3. Галатасарай
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3-3
|
4
|
4. Локомотив
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2-11
|
0
28 ноября. Порту – Шальке, Локомотив – Галатасарай.
11 декабря. Шальке – Локомотив. Галатасарай – Порту.
"Локомотив" после гостевого поражения от "Порту" (1:4) лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. При этом московская команда еще может занять третье место в группе D и выйти в 1/16 финала Лиги Европы.
"Локо" в четырех матчах не набрал ни одного очка и идет на последней строчке. Третье место занимает "Галатасарай" (4 очка), второе – "Шальке" (8), первое – "Порту" (10). Красно-зеленым уже не догнать немецкий и португальский клубы, а вот с турецким они еще могут побороться.
Для того, чтобы стать третьим, "Локомотиву" нужны победы в матчах с "Галатасараем" (28 ноября) и с "Шальке" (11 декабря), а также потеря очков турецкой командой во встрече с "Порту" (11 декабря).
Также "Локо" может устроить крупный выигрыш у "Галатасарая" (с разностью в четыре мяча и больше) и ничья с "Шальке" – но только в том случае, если турецкий клуб проиграет "Порту".
Еще один вариант – победа над "Галатасараем" 3:0 и ничья с "Шальке". Но тогда "Локо" будет нужно поражение турков от "Порту" с разностью в три мяча и больше – при этом в случае одинаковой разности забитых и пропущенных важно, чтобы всего голов у "Локомотива" было больше, чем у "Галатасарая".
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