Букмекеры считают "Баварию" фаворитом в матче с "Арсеналом"

7 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" – "Бавария". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" – "Бавария"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,67 – Н 3,89 – П2 1,96
Трансляция матча "Арсенал" – "Бавария" 7 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Бавария".
Прямая трансляция матча "Арсенал" – "Бавария" 7 марта на канале "Матч! Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=2-6, 12 – 22.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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15 февраля 2017 года
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1/8 финала ЛЧ
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"Бавария" – "Арсенал"
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5:1