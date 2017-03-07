15:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры считают "Баварию" фаворитом в матче с "Арсеналом"

"Арсенал" – "Бавария". Фото "СЭ"
"Арсенал" – "Бавария". Фото "СЭ"
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7 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" – "Бавария". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" – "Бавария"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,67 – Н 3,89 – П2 1,96

Трансляция матча "Арсенал" – "Бавария" 7 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Бавария".

Прямая трансляция матча "Арсенал" – "Бавария" 7 марта на канале "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=2-6, 12 – 22.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

15 февраля 2017 года

1/8 финала ЛЧ

"Бавария" – "Арсенал"

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