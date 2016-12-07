Букмекеры прогнозируют поражение "Легии" в матче со "Спортингом"

Стадион им. маршала Пилсудского в Варшаве. Фото REUTERS

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Легия" принимает португальский "Спортинг". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Легия" – "Спортинг"

Коэффициенты Winline: П1 4,42 – Н 3,99 – П2 1,78

Потери: Хлоушек (травм.), Шиманьски (дискв.) - Джефферсон, Паулиста (оба - травм.), Перейра, Виейра (оба - дискв.).

Прогноз на матч

Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":

Счет – 2:1.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:2.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Легия" – "Спортинг".

Прямая трансляция матча "Легия" - "Спортинг" - в среду, 7 декабря, на канале "Матч! Наш спорт".