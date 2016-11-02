"Арсенал" и "ПСЖ" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

"Арсенал" в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Лудогорцем" – 3:2. Отметим, что к 15-й минуте встречи хозяева были вперед – 2:0.

В другой встрече группы А "ПСЖ" вырвал победу у "Базеля" – 2:1.

Таким образом, "Арсенал" и "ПСЖ" гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа A

"Лудогорец" (Болгария) - "Арсенал" (Англия) - 2:3 (2:2)

Голы: Кафу, 12 (1:0). Кешеру, 15 (2:0). Джака, 20 (2:1). Жиру, 42 (2:2). Езил, 88 (2(cat)).

"Лудогорец": Борян, Минев, Паломино, Моци, Натанаэл, Кафу, Дяков, Анисе, Марселинью, Вандерсон, Кешеру (Мисидьян, 80).

"Арсенал": Оспина, Дженкинсон, Косьельни, Мустафи, Гиббс, Рэмси (Окслейд-Чемберлен, 75), Кокелен, Джака (Эль-Ненни, 87), Езил, Санчес (Ивоби, 90), Жиру.

Предупреждения: Минев, 38. Кокелен, 60. Джака, 66. Дженкинсон, 70.

Судья: Нейхейс.

1 ноября. София. Vasil Levski National Stadium.

"Базель" (Швейцария) - "ПСЖ" (Франция) - 1:2 (0:1)

Голы: Матюиди, 43 (0:1). Дзуффи, 76 (1:1). Менье, 90 (1:2).

"Базель": Вацлик, Габер (Шпорар, 69), Сухи, Баланта, Траоре, Бьяднасон, Джака, Дье, Дельгадо (Дзуффи, 59), Штеффен, Думбья (Янко, 59).

"ПСЖ": Ареола, Менье, Тиагу Силва (Крыховяк, 46), Маркиньюс, Кюрзава, Верратти, Матюиди (Рабьо, 77), Тиагу Мотта, Лукас (Хесе, 83), Кавани, Ди Мария.

Предупреждения: Штеффен, 45+2. Дье, 78. Верратти, 86. Кюрзава, 88.

Удаление: Дье (Базель), 84.

Судья: Хацеган.

1 ноября. Базель. St. Jakob Park.