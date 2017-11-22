Антонио Конте: "Уважаем "Карабах". Уверен, что легко не будет"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха" отметил, что его подопечные намерены завоевать путевку в плей-офф турнира. Итальянский специалист сказал, что не думает об игре в премьер-лиге против "Ливерпуля", назвав предстоящую игру приоритетной.

После четырех туров "Челси" занимает второе место в группе C, набрав 7 очков, у лидирующей "Ромы" - 8. В активе "Карабаха", который располагается на четвертой строчке, 2 балла.

- Мы должны быть предельно внимательными. "Карабах" - это команда, которая дважды сыграла вничью с "Атлетико", а сила мадридцев всем известна. Кроме того, "Роме" очень сложно далась победа в Баку, - цитирует официальный сайт УЕФА Конте. - Так что нас ждет крайне важный матч. В нашей лондонской встрече мы были удачливее, и "Карабах" не заслуживал такого количества пропущенных мячей.

"Карабах" - очень хорошая команда. Она играет в футбол, любит контролировать мяч. Игра с агдамцами очень важна для нас. По ее итогам мы можем пробиться в следующий этап турнира, так что проблем с мотивацией не испытываем. Мы уважаем "Карабах". Уверен, что легко не будет.

Мы играем каждые три дня, и ротация - это нормально. Я доверяю всем своим игрокам, уверен, что делаю правильный выбор. Нам важно двигаться от матча к матчу. Сейчас главный приоритет для нас - встреча с "Карабахом". Для начала нужно получить путевку в следующую стадию Лиги чемпионов. А уже затем подумаем о "Ливерпуле".

Напомним, матч "Карабах" - "Челси" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.