Алексей Бага: "Мне не стыдно за игроков БАТЭ"

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага сказал, что ему не стыдно за игру команды в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ (0:3). Белорусский клуб уступил по ходу двух матчей и покинул турнир.

- Мы стали участниками фантастической игры. Надо признать: дальше идет сильнейший. Следует отдать должное парням Марка ван Боммела, которые провели очень качественный матч, - цитирует тренера официальный сайт БАТЭ. - И заслужили путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Поздравляем соперников с этим и желаем удачи. Мы же боролись до конца - мне за своих футболистов не стыдно.

Жеребьевка группового турнира начнется в 19.00 по московскому времени.