Александр Самедов: "Матч с "Ливерпулем" - наш шанс войти в историю"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассчитывает на то, что в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" команда добьется результата, который позволит красно-белым выйти в плей-офф турнира. По словам хавбека, предстоящая встреча с английской командой будет невероятно сложной.

– В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" на стадионе "Энфилд Роуд" сыграет с "Ливерпулем". Это матч – решающий для вас. Чего нам ждать? Мерсисайдцы – крайне непредсказуемая команда, как считаете, это на руку "Спартаку"?

– В первую очередь мне бы хотелось добиться в этом матче того результата, который позволит "Спартаку" выйти в плей-офф турнира, – цитирует RT Самедова. – Это наш шанс войти в историю. Обыграть "Ливерпуль" на выезде будет невероятно сложно, учитывая, какой тяжёлой получилась встреча в Москве.

– Не будет ли тремора, когда выйдете на "Энфилд", а многотысячная армия фанатов "Ливерпуля" запоет You’ll never walk alone?

– Посмотрим. Расскажу после матча.

Напомним, матч "Ливерпуль" – "Спартак" состоится 6 декабря. Начало – 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.