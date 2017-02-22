Александр Гришин: "Недоволен качеством игры ЦСКА в матче с "Русенборгом"

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин доволен качеством игры своей команды во втором матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с "Русенборгом" (2:1), передает корреспондент "СЭ" Андрей МУРНИК. При этом специалист подчеркнул, что ему не понравилось качество игры.

- Результатом вы довольны. А игрой? - вопрос Гришину.

- Мы всегда привязываем результат к игре. Мы готовились неполным составом, у нас не было четырех человек, и сегодня вышла команда, которая тренировалась всего два дня. Самоотдачей мы очень довольны, а качеством игры, конечно же, нет, хотя и владели территориальным преимуществом. Мы знали, что "Русенборг" играет на быстрых ответных атаках, предупреждали ребят об этом. В принципе, если бы не пенальти в первом тайме, мы бы с игрой легче справились.

- Жамалетдинов на поле был активнее всех. Может быть, близость к первой команде на него так позитивно влияет?

- Знаете, Жамалетдинов молодец. Он сделал себя сам, в него никто не верил. Мальчишка играет, прогрессирует, уже заслужил играть в первой команде. Спасибо, что он приехал, что отдал все силы ради победы. Мы его сейчас в раздевалке поблагодарим. И Виктору Михайловичу (Гончаренко. - Прим. "СЭ") спасибо, что Тимура отпустил.