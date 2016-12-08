Алан Дзагоев: "Правильно, что Слуцкому дали отдохнуть"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Тоттенхэма" (1:3) поблагодарил главного тренера Леонида Слуцкого за вклад в успехи армейцев. Эта встреча стала последней для специалиста у руля красно-синих.

– Потери ощутимы – Понтус и Мариу Фернандес хороши в атаке и обороне, – сказал Дзагоев в эфире передачи "Все на футбол". – У ЦСКА всегда бывают кадровые проблемы. Что поделать, мы всегда играем.

– Если бы Леонид Слуцкий сообщил об отставке после игры – это бы повлияло на ее ход?

– Никак не повлияло бы. Игра была очень важно. Ничего не поменялось бы. Эмоциональный фон? Все было, как всегда. Вся команда понимает Леонида Викторовича. Он работал 7 лет на очень высоком уровне, успешно решал кадровые проблемы, завоевал три чемпионства. Понятно, что морально подустал. Правильно сделали, что решили дать ему передышку. Ждем его скорейшего возвращения в футбол.