Наставник сборной Египта Эктор Купер проиграл шестой финал в карьере

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер проиграл уже шестой финал в своей карьере. Накануне египтяне уступили в решающем матче Кубка Африки Камеруну (1:2). Ранее Купер проигрывал с "Мальоркой" в финале Кубка Испании и Кубка кубков, в Кубке Греции с "Арисом", а в 2000 и 2001 году дважды подряд уступил в финалах Лиги чемпионов с "Валенсией" - сперва "Реалу", затем "Баварии".

Побеждал он в финалах трижды - в Кубке КОНМЕБОЛ с "Ланусом" в 1996 году, а также в Суперкубке Испании с "Мальоркой" (1998) и "Валенсией" (1999).