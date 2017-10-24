Зинедин Зидан: "Я в восторге от награды ФИФА"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, признанный лучшим наставником 2017 года по версии ФИФА отметил, что полученная награда - кульминация тяжелой работы. По словам француза, он попытается вместе с командой вновь выиграть Лигу чемпионов.

- Сцена - не мое любимое место, мне больше нравится на поле, - приводит Goal.com слова Зидана. - Я 18 месяцев в "Реале" и не знаю, как долго буду здесь, но мне очень нравится. Третья Лига чемпионов? Возможно. Мы попытаемся. Я в восторге от этой награды. Это кульминация тяжелой работы. Я благодарен клубу, прежде всего, игрокам, потому что именно они делают результат.