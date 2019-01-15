Защитник сборной Аргентины въехал в машину с беременной девушкой

Защитник "Индепендьенте" и сборной Аргентины Алан Франко попал в ДТП в Буэнос-Айресе, сообщает The Star. Он после вечериник в честь дня рождения друга въехал в машину, в которой находилась беременная девушка.

20-летняя Камила Каррера, находящаяся на 7-м месяце беременности, получила перелом ребра, но ее ребенку ничего не угрожает. Девушка была госпитализирована.

Полиция провела тест на алкоголь для Франко, но не стала разглашать его результаты. Сторона пострадавшей утверждает, что игрок выкидывал из машины банки из-под пива и теперь пытается откупиться от полиции.