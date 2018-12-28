Яп Стам возглавил "Зволле"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам назначен главным тренером "Зволле", информирует пресс-служба голландского клуба. Соглашение рассчитано на полтора года.

Именно в этой команде 46-летний голландец начинал свою профессиональную карьеру. За нее он провел 32 матча и забил один гол.

Ранее (с 2016 по 2018 год) Стам возглавлял "Рединг". До этого он работал тренером в "Аяксе" и был ассистентом в том же "Зволле".