Вячеслав Колосков: "Модрич для сборной Хорватии - то же самое, что и Акинфеев для России"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с решением ФИФА отдать капитану сборной Хорватии Луке Модричу титул лучшего игрока года. Хавбек в сезоне-2017/18 выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, а со сборной дошел до финала ЧМ-2018, в котором хорваты уступили Франции (2:4). Лучшим тренером года назван рулевой французов Дидье Дешам.

- Все справедливо, Модрич – тот человек, благодаря которому состоялось восхождение сборной Хорватии на второе место чемпионата мира, - цитирует "РИА Новости" Колоскова. - Он значит для своей команды то же самое, что и Акинфеев для нашей. Фактор чемпионата мира, конечно, сыграл свою роль, хотя Модрич великолепно играет и в мадридском "Реале". В совокупности он, вне всяких сомнений, был лучшим игроком на чемпионате мира.

Что касается признания лучшим тренером Дешама, то вопросов нет. Команда – чемпион мира. Какие могут быть альтернативы? Все логично и правильно.