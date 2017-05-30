Витсель вызван в сборную Бельгии на июньские матчи

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав на июньские матчи. 5-го числа бельгийцы в товарищеской встрече сыграют против Чехии, а 9-го - в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Эстонии. Экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель, выступающий ныне за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", получил приглашение в национальную команду.
Полностью состав Бельгии на июньские матчи выглядит следующим образом:
вратари Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Коэн Кастелс ("Вольфсбург", Германия), Мац Селс ("Ньюкасл", Англия");
защитники Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм", Англия"), Дедрик Боята ("Селтик", Шотландия), Лорен Симан ("Монреаль Импэкт", MLS), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия), Томас Фермален ("Рома", Италия);
полузащитники Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед"), Леандер Дендокер ("Андерлехт"), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Раджа Наингголан ("Рома", Италия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Томас Фокет ("Гент");
нападающие Миши Батшуайи, Эден Азар (оба - "Челси", Англия), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Янник Карраско ("Атлетико", Испания), Ромелу Лукаку, Кевин Мираллас (оба - "Эвертон", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия).
📝 Our squad list for the #FamilyDay (03/06), Czech Republic (05/06) and Estonia (09/06) ! #belcze #estbel #roadtorussia pic.twitter.com/b3RNJnqgB7– BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 30 мая 2017 г.
- Зенит СПб
- Сборная Чехии (Футбол)
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