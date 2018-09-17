Веллитон сделал покер в ОАЭ. Почему не в "Спартаке"?

Нападающий "Аль-Шарджаха" Веллитон забил 4 гола в матче чемпионата ОАЭ против "Аль-Насра" - 6:3. Для 31-летнего бразильца это второй покер в карьере. Первый раз ему удалось забить 4 мяча также в составе "Аль-Шарджаха" в декабре прошлого гола в игре с "Аль-Васлом" (4:3).
С 2007 по 2012 год Веллитон защищал цвета "Спартака".
#الشارقة يتقدم على #النصر بهدف اللاعب ويلتون سواريس من ضربة جزاء#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/44FLz0GI89– قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) 14 сентября 2018 г.
ويلتون سواريس يحرز هدف #الشارقة الثالث في مرمى #النصر#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/ALoGIy7WxW– قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) 14 сентября 2018 г.
ويلتون سواريس يحرز هدف #الشارقة الرابع في مرمى #النصر#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/W846g4DF22– قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) 14 сентября 2018 г.
ويلتون سواريس يحرز هدف #الشارقة السادس في مرمى #النصر#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/gSLuBXbHud– قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) 14 сентября 2018 г.