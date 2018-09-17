09:14 | Футбол — "Пас из-за границы"

Веллитон сделал покер в ОАЭ. Почему не в "Спартаке"?

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Нападающий "Аль-Шарджаха" Веллитон забил 4 гола в матче чемпионата ОАЭ против "Аль-Насра" - 6:3. Для 31-летнего бразильца это второй покер в карьере. Первый раз ему удалось забить 4 мяча также в составе "Аль-Шарджаха" в декабре прошлого гола в игре с "Аль-Васлом" (4:3). 

С 2007 по 2012 год Веллитон защищал цвета "Спартака".

 

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