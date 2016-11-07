Ван Перси не должен потерять зрение из-за разорванного века

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси должен полностью сохранить зрение после травмы, полученной им в матче чемпионата Турции с "Акхисаром" (3:1). Напомним, 33-летний голландец был доставлен в больницу после столкновения с соперником, в котором у него было разорвано веко левого глаза. В Сеть попали фото ван Перси с окровавленным лицом, что породило слухи о том, что он может частично потерять зрение.

– Его веко было разорвано из-за постороннего воздействия, – цитирует The Sun врача "Фенербахче" Бурака Кундугачиоглу. – Конечно, зрение было потеряно. После оказания первой помощи мы отправили его к специалистам. Обследование показало, что ничего плохого не произошло. Он в хорошем состоянии.