Валерий Газзаев: "В совмещении постов министра спорта и президента РФС есть прямой конфликт"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев, который является депутатом Государственной думы, на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что не видит конфликтов в совмещении занимаемых должностей, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. По его словам, это предоставит ему больше возможностей на законодательном уровне.
- Не вижу конфликта интересов в работе в Госдуме и в РФС, - сказал Газзаев. - Наоборот, у меня будет больше возможностей на законодательном уровне. И Владислав Третьяк, и господин Жуков работают в Госдуме, и нет конфликта интересов. У министра спорта и президента РФС есть прямой конфликт. У РФС есть отраслевая зависимость от Минспорта. У нас хорошая программа, хотим ее реализовать, чтобы сборная России и клубы давали результат.
Slim Taller
С поста министра Мутко скоро выпрут.иначе дисквалификация спортсменов останется в силе.И будет он рулить только футболом.При всех его отрицательных качествах альтернатива в лице Газзаева никуда не годится.Тогда уже нечего будет поднимать.
13:40
Вопреки
Удоды... Как можно глаголить за клоуна, угробившего СВОЮ региональную команду "Аланию"... А вы спросили у болел этого клуба как они после этого воспринимают эту гинеровскую шестерку, которая кроме клуба еще и пытался, по указке кукловодов питерских и московских, развалить еще и весь российский футбол всем ненавистным УКРОПОМ ? Теперь он вдруг находит спонсоров ля развития футбола в Стране, а для родной "Алании" не было желания... Только вынимая. Какой бы Мутко не был слабым в коленках перед главными болелами ЦСКА, Зенита и Спартака, и травит через В.Иванова "Ростов" и другие региональные команды в матчах с адм. ресурсниками, но он хоть не позволяет развалить всю систему футбольного хозяйства в России. Газаев очень нужен в этой ипостаси Гинеру и это должно напрягать тех, кому надоело лишь словоблудие о "честном" футболе - цель этих решал сохранить вершину пьедестала и место в ЛЧ неприкасаемыми для всех, кроме ЦСКА и Зенита.
13:14