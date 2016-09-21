Валерий Газзаев: "В совмещении постов министра спорта и президента РФС есть прямой конфликт"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев, который является депутатом Государственной думы, на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что не видит конфликтов в совмещении занимаемых должностей, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. По его словам, это предоставит ему больше возможностей на законодательном уровне.

- Не вижу конфликта интересов в работе в Госдуме и в РФС, - сказал Газзаев. - Наоборот, у меня будет больше возможностей на законодательном уровне. И Владислав Третьяк, и господин Жуков работают в Госдуме, и нет конфликта интересов. У министра спорта и президента РФС есть прямой конфликт. У РФС есть отраслевая зависимость от Минспорта. У нас хорошая программа, хотим ее реализовать, чтобы сборная России и клубы давали результат.