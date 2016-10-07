Валенсия пытался избежать ареста полицией, симулируя травму

Нападающий сборной Эквадора оригинальным образом попытался избежать ареста за неуплату алиментов своей бывшей жене. Полиция хотела задержать 26-летнего футболиста за долг в размере 17 тысяч евро еще до матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили, но не смогла подготовить все документы, поэтому дожидалась игрока прямо на стадионе во время встречи. Когда игрок заметил это, то изобразил повреждение и попытался покинуть поле на специальном электромобиле медиков, за которым тут же проследовали правоохранительные органы. В итоге адвокат форварда смог добиться отмены ареста своего клиента, но болельщиков позабавила картина бежавших за уезжающим транспортным средством с Валенсией полицейских, отмечает местная пресса.