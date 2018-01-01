В Мексике футболист убил судью из-за красной карточки

Во время любительского матча в Мексике судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо показал одному из футболистов красную карточку, информирует Daily Mail. Такое решение не понравилось игроку, который напал на арбитра и нанес ему травму.
Капетильо был доставлен в больницу с тяжелейшими повреждениями мозга. Судья впал в кому, однако спустя неделю он скончался. Футболист был задержан. Глава Ассоциации футбольных арбитров Мексики Валентин Рамирес выразил надежду, что расследование будет справедливым, а подобные инциденты в будущем будут исключены.
Sp M
Эскобара в Колумбии застрелили за автогол? У них там в Латинской Америке совсем мозгов нет. Или была другая причина?
08:17
Serenky25
Не грози южному централу попивая пиво у себя в квартале.
01:33
Flamenco
Думаю Будогосского нужно командировать в Мексику)))
00:31
knyaz boltconskiy
Карасев насторожился...
00:11