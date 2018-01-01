22:57 1 января | Футбол — "Пас из-за границы"

В Мексике футболист убил судью из-за красной карточки

Судья впал в кому, однако спустя неделю он скончался. Футболист был задержан. Фото REUTERS
Судья впал в кому, однако спустя неделю он скончался. Футболист был задержан. Фото REUTERS
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Во время любительского матча в Мексике судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо показал одному из футболистов красную карточку, информирует Daily Mail. Такое решение не понравилось игроку, который напал на арбитра и нанес ему травму.

Капетильо был доставлен в больницу с тяжелейшими повреждениями мозга. Судья впал в кому, однако спустя неделю он скончался. Футболист был задержан. Глава Ассоциации футбольных арбитров Мексики Валентин Рамирес выразил надежду, что расследование будет справедливым, а подобные инциденты в будущем будут исключены.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Sp M

Эскобара в Колумбии застрелили за автогол? У них там в Латинской Америке совсем мозгов нет. Или была другая причина?

08:17

Serenky25

Не грози южному централу попивая пиво у себя в квартале.

01:33

Flamenco

Думаю Будогосского нужно командировать в Мексику)))

00:31

knyaz boltconskiy

Карасев насторожился...

00:11