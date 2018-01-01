В Мексике футболист убил судью из-за красной карточки

Судья впал в кому, однако спустя неделю он скончался. Футболист был задержан. Фото REUTERS

Во время любительского матча в Мексике судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо показал одному из футболистов красную карточку, информирует Daily Mail. Такое решение не понравилось игроку, который напал на арбитра и нанес ему травму.

Капетильо был доставлен в больницу с тяжелейшими повреждениями мозга. Судья впал в кому, однако спустя неделю он скончался. Футболист был задержан. Глава Ассоциации футбольных арбитров Мексики Валентин Рамирес выразил надежду, что расследование будет справедливым, а подобные инциденты в будущем будут исключены.