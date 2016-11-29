В крушении самолета с бразильской командой выжили как минимум 10 человек

По меньшей мере десять человек выжили в результате крушения самолета в Колумбии, сообщает Radio Colombia. В самолете на финал Южноамериканского кубка летела бразильская команда "Шапекоэнсе". Всего на борту находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. Все выжившие были госпитализированы, их имена не называются.

Данных о возможной причине катастрофы нет. В аэропорту Медельина подтвердили факт крушения, а также то, что на месте аварии работают спасатели и спецслужбы.