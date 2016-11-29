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В крушении самолета с бразильской командой выжили как минимум 10 человек

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По меньшей мере десять человек выжили в результате крушения самолета в Колумбии, сообщает Radio Colombia. В самолете на финал Южноамериканского кубка летела бразильская команда "Шапекоэнсе". Всего на борту находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. Все выжившие были госпитализированы, их имена не называются.

Данных о возможной причине катастрофы нет. В аэропорту Медельина подтвердили факт крушения, а также то, что на месте аварии работают спасатели и спецслужбы.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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RoyalHunter

Айртон Самолёт - это транспорт для камикадзе. Каждый год падают и шансов выжить нет. Уж лучше обходиться как-нибудь без самолётов, чем участвовать в этой лотерее.))// Можно ездить на автомобиле и надеяться, что какой-нибудь придурок не влупится в тебя. Можно пешком ходить. А вообще вероятность, что ты сегодня придешь домой живым 50%: или придешь - или нет

10:23

Айртон

Самолёт - это транспорт для камикадзе. Каждый год падают и шансов выжить нет. Уж лучше обходиться как-нибудь без самолётов, чем участвовать в этой лотерее.))

09:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ