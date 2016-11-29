08:59 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Самолет с бразильской командой потерпел крушение в Колумбии

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Самолет с бразильской командой "Шапекоэнсе" на борту потерпел крушение в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина. Как сообщает The Guardian, на борту находились 72 человека. Этим рейсом из Боливии команда "Шапекоэнсе" летела на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ".

Данных о возможной причине катастрофы нет. В аэропорту Медельина подтвердили факт крушения, а также то, что на месте аварии работают спасатели и спецслужбы.

Клуб "Шапекоэнсе" был основан в 1973 году, он играет в бразильской серии А с 2014 года. 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Инквизитор 2013-9

Земля пухом... Теперь у них свой чемпионат... с МЮ, Пахтакором... А на трибунах хоккейный Локомотив и многие-многие... а комментирую Озеров и Маслаченко... М-да...

11:08

blue-white!

Ох...Надеюсь выживет как можно больше...

10:14

goreotuma

Весёлый© как минимум не уместный комментарий

10:03

kamaz505

Джерри. Без Тома.......как стремительно развиваются события......уже 6 выживших нашли....

09:52

Трижды разбанен)

Пишут что 6 человек выжили из 81((

09:51

Джерри. Без Тома.

kamaz505СМИ(РИА) пишут, что погибли все ================= Нет. Пишут, что есть выжившие.

09:49

kamaz505

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) это плохо. что с пострадавшими?........... СМИ(РИА) пишут, что погибли все

09:31

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

это плохо. что с пострадавшими?

09:26

HONESTO

ЖЕсть!!!!!!!!

09:20

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