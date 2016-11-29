Самолет с бразильской командой потерпел крушение в Колумбии

Самолет с бразильской командой "Шапекоэнсе" на борту потерпел крушение в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина. Как сообщает The Guardian, на борту находились 72 человека. Этим рейсом из Боливии команда "Шапекоэнсе" летела на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ".

Данных о возможной причине катастрофы нет. В аэропорту Медельина подтвердили факт крушения, а также то, что на месте аварии работают спасатели и спецслужбы.

Клуб "Шапекоэнсе" был основан в 1973 году, он играет в бразильской серии А с 2014 года.