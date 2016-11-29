Самолет с бразильской командой потерпел крушение в Колумбии

Самолет с бразильской командой "Шапекоэнсе" на борту потерпел крушение в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина. Как сообщает The Guardian, на борту находились 72 человека. Этим рейсом из Боливии команда "Шапекоэнсе" летела на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ".
Данных о возможной причине катастрофы нет. В аэропорту Медельина подтвердили факт крушения, а также то, что на месте аварии работают спасатели и спецслужбы.
Клуб "Шапекоэнсе" был основан в 1973 году, он играет в бразильской серии А с 2014 года.
Инквизитор 2013-9
Земля пухом... Теперь у них свой чемпионат... с МЮ, Пахтакором... А на трибунах хоккейный Локомотив и многие-многие... а комментирую Озеров и Маслаченко... М-да...
11:08
blue-white!
Ох...Надеюсь выживет как можно больше...
10:14
goreotuma
Весёлый© как минимум не уместный комментарий
10:03
kamaz505
Джерри. Без Тома.......как стремительно развиваются события......уже 6 выживших нашли....
09:52
Трижды разбанен)
Пишут что 6 человек выжили из 81((
09:51
Джерри. Без Тома.
kamaz505СМИ(РИА) пишут, что погибли все ================= Нет. Пишут, что есть выжившие.
09:49
kamaz505
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) это плохо. что с пострадавшими?........... СМИ(РИА) пишут, что погибли все
09:31
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это плохо. что с пострадавшими?
09:26
HONESTO
ЖЕсть!!!!!!!!
09:20