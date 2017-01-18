В Голландии поставили пьесу об уходе Блаттера с поста главы ФИФА

Голландский режиссер Том де Кет поставил пьесу, посвященную бывшему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру, сообщает nrc.nl. В постановке рассказывается авторская версия досрочного ухода швейцарца в отставку с поста главы федерации. В конце мая 2015 года Блаттер был переизбран на должность, которую занимал с 1998 года, однако уже через пять дней объявил о досрочном уходе в отставку. Пьеса показывает эти пять дней жизни Блаттера. К нему приходят "призраки прошлого", заставляющие принять решение об отставке. Таким образом проводится параллель с классическим произведением Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" о злобном богаче Скрудже и духах Рождества.

"Гостями" Блаттера являются умерший священник, швейцарский инспектор, коррупционер из Катара, осведомитель, дочь и другие, включая двух голландцев с сомнительными просьбами о кредитах на создание футбольных клубов.

Блаттер в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на 6 лет за незаконную передачу бывшему главе УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Вместо него на пост главы ФИФА был избран Джанни Инфантино.