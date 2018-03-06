В CAS прошли слушания по жалобе Палестины на израильские клубы

Спортивный арбитражный суд в Лозанне провел слушания по по жалобе Федерации футбола Палестины, сообщает AP. Палестинская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА на шесть израильских клубов. Команды израильских общин проводили матчи под эгидой израильской федерации на Западном берегу реки Иордан. По версии палестинской стороны, клубы нарушили правило ФИФА, запрещающее проведение игр на чужой территории без согласия хозяина.

Ожидается, что слушания пройдут в два дня, а решение будет принято в течение нескольких недель.

Еще в октябре в ФИФА дали понять, что не будут занимать конкретную позицию по данному вопросу, учитывая "исключительную сложность" и политический характер ситуации, из-за чего Палестина обратилась в CAS.