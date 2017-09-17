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08:38 | Футбол — "Пас из-за границы"

В Атланте побит 21-летний рекорд посещаемости матчей МЛС

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Матч регулярного чемпионата МЛС "Атланта""Орландо" (3:3) посетили 70 425 болельщиков, информирует пресс-служба хозяев поля. Таким образом, в минувшей игре был побит рекорд посещаемости встреч североамериканского первенства.

Предыдущее лучшее достижение МЛС было установлено в 1996 году, когда домашняя игра "Лос-Анджелес Гэлакси" собрала 69 225 болельщиков. Отметим, что "Атланта", возглавляемая экс-наставником "Барселоны" Херардо Мартино, была основана в 2014 году, а высшей футбольной лиге США и Канады выступает лишь с этого года.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

А что там сравнивать?! На один матч собрать полный стадион и на Спартак с Зенитом могут.А вот на обычные матчи у нас ходят 5-10 тысяч всего.А у них в пять раз больше.Хотя и не называют себя футбольной страной.

08:57

Aha

сравнитк с рфпл

08:42