В Атланте побит 21-летний рекорд посещаемости матчей МЛС

Матч регулярного чемпионата МЛС "Атланта" – "Орландо" (3:3) посетили 70 425 болельщиков, информирует пресс-служба хозяев поля. Таким образом, в минувшей игре был побит рекорд посещаемости встреч североамериканского первенства.
Предыдущее лучшее достижение МЛС было установлено в 1996 году, когда домашняя игра "Лос-Анджелес Гэлакси" собрала 69 225 болельщиков. Отметим, что "Атланта", возглавляемая экс-наставником "Барселоны" Херардо Мартино, была основана в 2014 году, а высшей футбольной лиге США и Канады выступает лишь с этого года.
Another record broken.– Atlanta United FC (@ATLUTD) 17 сентября 2017 г.
Thank you, Atlanta! #UniteAndConquer pic.twitter.com/GHgAgIRCc7
Slim Taller
А что там сравнивать?! На один матч собрать полный стадион и на Спартак с Зенитом могут.А вот на обычные матчи у нас ходят 5-10 тысяч всего.А у них в пять раз больше.Хотя и не называют себя футбольной страной.
08:57
Aha
сравнитк с рфпл
08:42