В Атланте побит 21-летний рекорд посещаемости матчей МЛС

Матч регулярного чемпионата МЛС "Атланта" – "Орландо" (3:3) посетили 70 425 болельщиков, информирует пресс-служба хозяев поля. Таким образом, в минувшей игре был побит рекорд посещаемости встреч североамериканского первенства.

Предыдущее лучшее достижение МЛС было установлено в 1996 году, когда домашняя игра "Лос-Анджелес Гэлакси" собрала 69 225 болельщиков. Отметим, что "Атланта", возглавляемая экс-наставником "Барселоны" Херардо Мартино, была основана в 2014 году, а высшей футбольной лиге США и Канады выступает лишь с этого года.