В 2019 году пройдет первый Евро для людей с ограниченными возможностями из непризннных сборных

CONIFA анонсировала проведение в 2019 году первого чемпионата Европы для людей с ограниченными возможностями. Организация включает в себя непризнанные сборные мира и проводит мировые и европейские первенства с 2014 года.

Новый турнир под названием CONIFA No Limits (без лимитов) пройдет с 11 по 13 января 2019 год на "Стад де Монегетти" во французском городе Болье-сюр-Мер. Формальным хозяином, таким образом, будет графство Ницца.

- Наш девиз родился вместе с CONIFA - "чтобы каждый мог играть", - цитирует официальный сайт CONIFA президента организаци Пера-Андерса Блинда.