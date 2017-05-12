УЕФА испытал новую систему послематчевых пенальти

ФИФА может ввести новую систему пробития послематчевых пенальти, информирует BBC. Она уже была опробована в полуфинале женского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет между Германией и Норвегией.
Суть ее заключается в том, что после пробития пенальти первой командой вторая исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда. Подобная система действует в теннисе на тай-брейках.
Футбольные чиновники считают, что при действующей системе команда, которая пробивает пенальти первой, имеет психологическое преимущество, так как догонять в данном случае сложнее. Это подтверждает статистика: в 60 процентах случаев в послематчевой серии пенальти побеждает именно команда, бьющая первой. Теперь в ФИФА и УЕФА думают о повсеместном внедрении новой схемы.
Lars Berger
Этой организации всегда будет чем заняться...
15:49
Serjinio
Ничего кроме улыбки это не вызывает.... Лучше бы подумали на введением видеоповторов....
15:09
serenky25
А вообще то это бред...Вот "розовые карточки" это да....когда сомневаешься. или "синие"...Типа "самое самое последнее" предупреждение.
14:34
serenky25
Rulen Bagdasys ((((:+100500
14:32
serenky25
Если первая команда не забьет..то вторая может получить "очень сильное " психологическое преимущество.
14:30
Алый Дракон
У меня вот только вопрос - какая схема будет по истечении 5 пробитых пенальти, при равном счете - когда сейчас бьют лишь по ОДНОМУ пенальти дополнительно ?... Или же, опять таки, как в теннисе, будут бить пенальти до определенного счета?)... К примеру, до 5 забитых )... Или, как в том же теннисе, до 7 забитых )...
14:29
Rulen Bagdasys
Буллиты нужно исполнять не из центрального круга, а от своих ворот, причем до чужой штрафной игрок должен добежать не более чем за 10 секунд.
14:28
Алый Дракон
regiment а если вторая команда забивает свои первые два пенальти, то первой придется догонять. тут психология уже не работает? 13:45... Читаем плохо? Первая команда будет бить только ОДИН пеналь ! Если забивает, то будет 1-0. Затем будут уже по 2 бить. И, если вторая 2 забьет, то уже будет 1-2. Никаких стартовых двух пеналей подряд быть не может при такой схеме.
14:26
serenky25
Предлагаю не пенальти бить, а булиты исполнять начиная из центрального круга. При этом вратарю можно выходить из ворот.
14:24
andersen78
Какие еще варианты будут?
14:23
Contr
...и разными ногами))
14:21
xSive
Надо бить одновременно в разные ворота.
14:18
AZ
Интересно, а что они будут делать, если выяснится, что по статистике чаще побеждает команда в темной форме, чем в светлой? В перерыве форму менять?
14:02
regiment
а если вторая команда забивает свои первые два пенальти, то первой придется догонять. тут психология уже не работает?
13:45