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Убийственный танец Раула Мейрелеша. Видео

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Бывший игрок "Ливерпуля", "Челси" и сборной Португалии Раул Мейрелеш принял участие в телевизионном шоу Lip Sync Portugal, в котором звезды танцуют и изображают пение под известные композиции. 

35-летний португалец исполнил хит Антониу Вариасоэша "O corpo e que paga". 

Мейрелеш выиграл четыре чемпионата, три Кубка и три Суперкубка Португалии с "Порту", Кубок Англии и Лигу чемпионов с "Челси", чемпионат, Кубок и Суперкубок Турции с "Фенербахче", в котором завершил карьеру  2016 году. Также на его счету 77 матчей и 10 голов за сборную Португалии. 

 

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