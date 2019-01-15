Убийственный танец Раула Мейрелеша. Видео

Бывший игрок "Ливерпуля", "Челси" и сборной Португалии Раул Мейрелеш принял участие в телевизионном шоу Lip Sync Portugal, в котором звезды танцуют и изображают пение под известные композиции.

35-летний португалец исполнил хит Антониу Вариасоэша "O corpo e que paga".

Мейрелеш выиграл четыре чемпионата, три Кубка и три Суперкубка Португалии с "Порту", Кубок Англии и Лигу чемпионов с "Челси", чемпионат, Кубок и Суперкубок Турции с "Фенербахче", в котором завершил карьеру 2016 году. Также на его счету 77 матчей и 10 голов за сборную Португалии.