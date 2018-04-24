Полузащитник "Аль-Гарафы" Весли Снайдер проведет последний матч за сборную Голландии 6 сентября, сообщает Твиттер национальной команды. Соперником "оранжевых" по товарищеской встрече, которая пройдет на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме, станет Перу.

Напомним, 33-летний Снайдер является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей, у него их – 133. В составе национальной команды полузащитник стал серебряным (2010) и бронзовым призером (2014) чемпионатов мира. За время выступления за национальную команду он забил 31 мяч.